Придает возраст и увеличивает в размерах: Гузееву разнесли в пух и прах

Стилист Сергей Ганзин проанализировал новое видео Ларисы Гузеевой в "Инстаграме" в необычном образе.

Лариса Гузеева создает очень приятное впечатление у многих людей. За последние несколько лет она стала любимицей миллионов. Конечно, в этом ей помогает не только харизма, но и стиль одежды, который подчеркивает ее женственность.

Однако на днях телеведущая поделилась кадрами в своих социальных сетях, которые ввели некоторых подписчиков в ступор. Дело в том, что на них актриса предстала перед публикой в разноцветном пиджаке. Такой выбор впечатлил поклонников, потому что видеть брюнетку в таком наряде было очень неожиданно.

"Образ Ларисы мне не нравится совершенно. Если речь идет о том, что яркая расцветка молодит Ларису, то нет. Наоборот, принт геометрии придает возраст Ларисе и расширяет визуально. Совершенно бесформенная накидка увеличивает Гузееву в размерах. Праздник – это не только блестки и что-то яркое. Не стоит все-таки забывать о правилах стилизации, грамотной композиции в образе и, конечно же, о своем элегантном возрасте", – разнес в пух и прах Ларису Гузееву Сергей Ганзин.

Стилист дал совет ведущей "Давай поженимся". Он уверен, что лишь один элемент поможет красотке выглядеть лучше.

"В руках у Ларисы потрясающий, глубокий цвет индиго. Я не знаю, что это, но этот цвет явно будет к лицу Ларисе, она будет выглядеть эффектно, дорого и по-новогоднему. Это лично мое мнение", – подытожил эксперт.