Народ ахнул при виде 74-летней Софии Ротару

В инстаграм-аккаунте Софии Ротару с лета не было новых постов, и многие поклонники уже спели соскучиться по своему кумиру. Сегодня народная артистка СССР прервала затянувшееся молчание в Сети и разместила фото с новогодних съемок.
На свежем снимке София Ротару запечатлена стоящей на сцене в компании шестерых прекрасных девушек. При виде этого фото народ буквально ахнул: 74-летняя София Михайловна выглядит едва ли не лучше молодых красавиц, которые, судя по возрасту, вполне могли бы быть ее внучками.
Поклонники артистки пришли в настоящий восторг от внешнего вида знаменитости и оставили под фото множество комплиментов.
"София Михайловна, потеряла вас среди девчонок!", "Как всегда шикарно выглядите!", "Ну до чего прекрасная", "Лучшая!", "На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные", "Красавица во все времена, лучше всех!!!" – написали восхищенные пользователи.
В последнее время София Ротару редко бывает в России, однако наши зрители очень любят артистку и всегда с нетерпением ждут ее выступлений. Как уже было отмечено, певица не слишком активная пользовательница соцсетей, поэтому каждое ее появление в Сети – большая радость для публики.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что София Ротару пропала после громкого скандала.