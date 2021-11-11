София Ротару пропала после громкого скандала

София Ротару не вышла на связь после скандала о лишении ее звания почетного гражданина Крыма. Поклонник начали волноваться.

Исполнительница песен "Было, но прошло", "Только этого мало", "Нет мне места в твоем сердце", "Я назову планету" София Ротару пропала. Подписчики уже начали бить тревогу, так как волнуются за знаменитость.



Все произошло после громкого скандала, в который она вляпалась. Артистка до сих пор не дала свой комментарий. Не вышло ни одного интервью с ответом любимицы миллионов. Она исчезла также и в аккаунте в "Инстаграме". Звезда не написала пост и не выложила сторис со своим мнением о происходящем.

Возможно, она и не планирует отвечать на обвинения в свой адрес. А, может, ей просто нужно время, чтобы собраться с силами и отстоять свою точку зрения. Уже многие коллеги и поклонники обсудили сложившуюся ситуацию.

"Я бы советовал абстрагироваться от политики, быть гражданином мира. А так, люди ее помнят, ждут. Она всегда собирала большие аншлаги", – говорит, например, музыкальный критик Павел Рудченко.

Напомним, что не так давно политик Николай Волков сказал, что Софию Ротару нужно лишить звания почетного гражданина Крыма. Все дело в ее отношении к российскому статусу полуострова. Общество разделилось на два лагеря. Одни встали на сторону артистки, другие поддержали инициатора конфликта.