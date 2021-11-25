"Похожа на старушку!": выходящую на публику в "бабушкином" платье Ротару разнесли

Вокруг персоны Софии Ротару в последнее время ходит много слухов. Якобы звезда нездорова и испытывает финансовые проблемы. Теперь же в Сети на певицу посыпались нападки из-за того, что она в течение года выступает в наряде, который не приглянулся публике.

Концерт артистки на частном корпоративе в Германии вызвал горячие обсуждения. Некоторые придирчивые пользователи Сети отметили, что раньше София Ротару выступала в шикарных нарядах, которые меняла каждый месяц. Теперь же длительное время выходит на публику в простеньком платье, которое в Сети называют "бабушкиным".

Фото с нашумевшего концерта появилось у издания "Собеседник". Скептики предположили, что знаменитость экономит на одежде. "В нем похожа на старушку!", – высказался один из них.

После таких заявлений за Софию Ротару вступилась звездный дизайнер Аника Керимова. Она заверила, что платье с пиджаком, которое полюбилось певице, стоит очень дорого. Она считает, что артистка не испытывает трудностей с деньгами и на своей гардероб их не жалеет.

Эксперт заявила, что концертный наряд сделан из очень модной сегодня жаккардовой ткани. По ее мнению, вокалистка отдала за него не менее трехсот тысяч рублей. По словам Аники Керимовой, вся одежда Софии Ротару – добротная и очень дорогая. Она уверена, что гардероб исполнительницы оценивается в десятки миллионов рублей.