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Шоу-бизнес
Интимная связь: специалист заговорил о гомосексуальности Лазарева

Интимная связь: специалист заговорил о гомосексуальности Лазарева

Сергею Лазареву часто приписывают романы с кем-то. Певица Светлана Панкова высказалась на этот счет.
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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев долго были вместе. Многим нравилась их пара, поэтому поклонники сильно расстроились, когда узнали о расставании артистов. Сейчас, спустя много времени, они продолжают тепло общаться, созваниваться и проводить время вместе. Некоторых мучает вопрос, что же происходит в их паре.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

"Я считаю, между ними может быть все, что угодно. Это известно только им самим, потому что мы видим только картинку того, что они вместе. Вместе только в дружеском плане или в интимном плане – известно только им. Людям, которые встречались до этого, всегда есть о чем вспомнить, о чем поговорить", – дала комментарий Светлана Панкова.

Напомним, что в Сети долго ходили слухи о том, что блондинка могла быть лишь "прикрытием" для участника "Евровидения". Кто-то искренне верит в то, что благодаря таким "отношениям" музыкант мог делать вид, что любит женщин, а не мужчин. Неизвестно, правда это или нет.

"То, что Лера Кудрявцева встречалась с Лазаревым, я думаю, что это правда. По поводу гомосексуальности, честно говоря, я хочу сказать: "И что?" У каждого свои понятия, свои вкусы", – подытожил эксперт.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 21:29 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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