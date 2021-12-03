Интимная связь: специалист заговорил о гомосексуальности Лазарева

Сергею Лазареву часто приписывают романы с кем-то. Певица Светлана Панкова высказалась на этот счет.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев долго были вместе. Многим нравилась их пара, поэтому поклонники сильно расстроились, когда узнали о расставании артистов. Сейчас, спустя много времени, они продолжают тепло общаться, созваниваться и проводить время вместе. Некоторых мучает вопрос, что же происходит в их паре.

"Я считаю, между ними может быть все, что угодно. Это известно только им самим, потому что мы видим только картинку того, что они вместе. Вместе только в дружеском плане или в интимном плане – известно только им. Людям, которые встречались до этого, всегда есть о чем вспомнить, о чем поговорить", – дала комментарий Светлана Панкова.

Напомним, что в Сети долго ходили слухи о том, что блондинка могла быть лишь "прикрытием" для участника "Евровидения". Кто-то искренне верит в то, что благодаря таким "отношениям" музыкант мог делать вид, что любит женщин, а не мужчин. Неизвестно, правда это или нет.

"То, что Лера Кудрявцева встречалась с Лазаревым, я думаю, что это правда. По поводу гомосексуальности, честно говоря, я хочу сказать: "И что?" У каждого свои понятия, свои вкусы", – подытожил эксперт.