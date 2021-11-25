"Ночью будет жарко": Застуканный с бывшим партнером Лазарев заинтриговал признанием

Сергей Лазарев поделился радостной новостью.

Певец вместе с детьми сбежал из голодной Москвы в Арабские Эмираты, где прекрасно проводит время под южным солнцем. Сергей активно постит фото и видео из поездки. Артист готовится к выходу нового альбома, который уже не раз анонсировал в своем блоге.

"Сегодня ночью будет Жарко, и я не про погоду! Сегодня ночью мой новый альбом "8" откроется на всех цифровых площадках! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Лазарев.

Поклонники и коллеги написали, что очень ждут выхода новых песен, а также пожелали Сергею хорошего отдыха. "Ничего себе, вот это отдых", "Ждем альбом, ура", "Какая красотища! Сергей, конечно же, и ты красавчик", "Прекрасное утро! Хорошего вам отдыха, Сергей! Очень ждем альбом", – написали комментаторы.

Недавно стало известно о расставании Сергея и его друга и партнера Алекса Малиновского. Однако позже появилась информация о том, что Алекс отдыхает в Дубае вместе с артистом, их якобы застукали вместе. Поклонники предположили, что мужчин слишком достало повышенное внимание и они решили изобразить полное прекращение отношений.

Сергей Лазарев даже стал публиковать больше откровенных фото с пляжа, этот факт в Сети тоже связали с отношениями с Малиновским. Сами мужчины, кстати, отношения никогда не комментировали, они лишь отмечали, что перестали вместе заниматься бизнесом, который их связывал.