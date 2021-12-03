Стало известно переименовании МХАТа после скандала с Бузовой

Так, МХАТ имени Горького вскоре будет просто "Художественным
театром". Это произойдет уже в 2022 году.
Ранее Владимир Кехман высказался о возможном слиянии МХАТ имени Горького с МХТ имени Чехова. Руководитель культурного учреждения Гендиректор театра объяснил, что такое решение может принять только Минкультуры после консультаций.
Также Кехман хотел бы, чтобы воссоединение театров увидела бывший худрук МХАТа 88-летняя Татьяна Доронина. Гендиректор добавил, что слияние разделившихся в 1987 году театров было мечтой актрисы.
Как писали "Дни.ру", Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа в октябре. В ноябре же из театра ушел экс-директор и худрук Эдуард Бояков. Этому предшествовал громкий скандал из-за участия поющей ведущей Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин".
Сейчас Ольги Бузовой нет в афише театра. Причиной такого решения Владимир Кехман назвал плохие продажи билетов. Звезда же назвала такую причину ложью. Также артистка утверждает, что ей не заплатили обещанную сумму денег за игру в постановке. Ведущая намерена судиться с театром.