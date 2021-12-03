"Только для взрослых": Высоцкая поделилась очень личным снимком

Артистка поделилась с подписчиками кадрами своего вечера. Юлия сидит на полу с вином в компании своего домашнего любимца. "Вино– это только для взрослых и только по вечерам и только очень хорошее! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Высоцкая.
Подписчикам личный снимок Юлии очень понравился. "Восхищаюсь людьми, которые разбираются в винах, такое острое чувство вкусовой эстетики должно быть развито, так здорово", "Да это верно", "Милый песик", "Я тоже За бокал хорошего саперави зимним вечером. Или другого красного – так много вкусных вин", "Еще одна шикарная женщина, глаголющая истины!", "Собакам не предлагать!", "Какое чудесное фото", "Да с таким другом!", – написали комментаторы.
Ранее Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками видео со своего отдыха. Красочные кадры из поездки в Италию она сопроводила трогательной песней о любви, которая очень понравилась поклонникам. Они поблагодарили артистку за то, что она подняла настроение солнечным роликом. Высоцкая добавила перевод композиции, многие фанаты отметили, что теперь будут слушать ее с еще большим удовольствием.