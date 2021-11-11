"Если бы не два моих парня": Высоцкая показала фото с ласковой девочкой

Юлия Высоцкая поделилась кадрами с очаровательной малышкой, которая вызвала у нее самые нежные чувства.



На снимках, выложенных актрисой в своем микроблоге, она держит на руках собаку по кличке Дина. Дело в том, что в свободное от работы и семейной жизни время звезда занимается благотворительностью.

Юлия Высоцкая поведала, что животному всего пять месяцев. По ее словам, собака спокойная и ласковая. Также в "Сторис" артистка сообщила, что эта девочка поразила ее сердце. И если бы у нее уже не было питомцев, она взяла бы Дину к себе.

"Если бы не моих два парня", – посетовала знаменитость. Юлия Высоцкая добавила, что никогда не видела более умных и нежных глаз, чем у этой собаки.

Поклонники пришли в восторг от трогательных фото звезды. Многие заявила, что Юлия Высоцкая с собакой вместе хорошо смотрятся.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский являются одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Они счастливы вместе уже более четверти века. Режиссер стал супруге родным человеком, больше, чем просто мужем. Ранее актриса признавалась, что работать с ним проще, чем жить.

Артистка пришла к выводу, что расставанию с Андреем Кончаловским помешала лишь их тесная душевная привязанность. Она сообщила, что они могли бы разойтись, но, к счастью, паре удалось сохранить семью.

