Известная певица вывела Овсиенко на чистую воду: Танцевали под мой голос, открывали рот

Первый альбом коллектива вышел в 1987 году и сразу же стал невероятно успешным. Группа стала сенсацией того времени, а солистки – самыми желанными представительницами прекрасного пола. Ранее Татьяна Овсиенко сообщила, что на концертах каждая исполнительница пела сама. Однако Суханкина не намерена терпеть то, что называет ложью.
Певица пришла в программу к Борису Корчевникову и сообщила, что "Мираж" якобы стал успешным проектом именно из-за ее вклада. Она отметила, что в любой момент готова выйти и спеть любую композицию, чтобы доказать это, в отличие от коллег, которых она называет "сменяющимися девушками".
Что касается Татьяны Овсиенко, которая смогла стать не только крайне популярной личностью, но и заслуженной артисткой в начале 2000-х, то и на этот счет у Маргариты Суханкиной имеется собственная позиция. Она убеждена, что своим титулом приятельница обязана именно ей.
По словам Суханкиной, они хорошо общаются, но слова коллеги о коллективе – "вранье". Она отметила, что Татьяна Николаевна просто выходила, чтобы показать себя. "Танцевали под мой голос, открывали рот", – высказалась бывшая солистка группы "Мираж". Она отметила, что ее подруга в то время якобы вообще ничего не пела.