Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме

Несколько недель назад появились слухи о том, что певица попала в беду. Знакомая и по совместительству соседка заявила, что над знаменитостью издевается муж, который не так давно вернулся из тюрьмы. По ее словам, артистка может покинуть квартиру только в случае, если у нее назначены выступления, при этом гонорар сразу отправляется в кошелек к сожителю.
Как рассказала соседка, Татьяна Овсиенко последнее время сильно выпивает. В доме певицы почти всегда есть алкогольные напитки, причем не самого лучшего качества.
Психолог оценила соцсети артистки и пришла к выводу, что на последних фотографиях звезда 90-х выглядит хуже, чем раньше. Эксперт отметила, что на снимках певица всегда старается прикрыть лицо волосами или рукой, будто не хочет, чтобы поклонники что-то заметили.
Вероятно, Татьяна Овсиенко устала от пересудов, поэтому приняла решение закрыть страницу в "Инстаграм" от посторонних. Также артистка удалила все фотографии, которые были в профиле.
Стоит отметить, что певица опровергла все слухи, связанные с побоями и алкоголизмом. В беседе с журналистами она отметила, что у нее с мужем все хорошо, а спиртные напитки в ее жизни присутствуют эпизодически.
Звезда заверила, что соседка рассказала про нее подобные вещи, потому что зла на нее. Артистка любит кормить голубей на подоконнике, и знакомой это не нравится.
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