"Я себе ни в чем не отказываю!": 54-летний Киркоров рассказал о сексе втроем

"Я не люблю моноспектакли, я люблю экшен-спектакли, люблю все делать группой, дуэтом, трио, квинтетом, – признался как-то Филипп Киркоров. – Кто в теме, тот меня поймет!" За кулисами российской национальной музыкальной премии "Виктория", лауреатом которой он стал, певец развил эту интересную мысль.



На неожиданный вопрос прямолинейных и дерзких журналистов об отношении к групповому сексу певец ответил предельно откровенно и прямо. "Я открыт ко всему в жизни, люблю эксперименты, – признался Киркоров. – Люблю развивать себя, свои бурные фантазии". Поэтому и секс втроем у меня может быть легко. Как говорится, напугал ежа голой жопой".

А на вопрос о том, как он отметил день секса, который приходится на 30 ноября, Киркоров заявил: "Почему день? У меня он каждый день! Я себе ни в чем не отказываю! Как говорится, жизнь после 40 только начинается!"

Правда, от интимных подробностей мудрый певец воздержался и обошелся без детального описания процесса.

Ранее в интервью "Дни.ру" король российской эстрады признался: "Я бы хотел посетить знаменитый местный нудистский пляж в Симеизе. Говорят, там очень интересно! Я много слышал про это райской местечко на Южном берегу Крыма, но оно мною пока не изведано. Хотя тот период, когда я мог там появиться и когда еще было, чем блеснуть, уже в прошлом. Теперь я просто понаблюдал бы со стороны".