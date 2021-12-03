Обнаженная Загитова приласкала себя на глазах у публики: Игривое настроение

Алина Загитова активно ведет свои соцсети. На этот раз она перешла границу.

После того, как фигуристка начала вести шоу "Ледниковый период", она стала еще более популярной. На ее личный блог в "Инстаграме" подписаны более 920 тысяч человек. Также она снимает забавные ролики в "ТикТок". Многие пользователи отмечают, что визитной карточкой спортсменке является ее яркая и нестандартная внешность.

Точеная фигура юной звезды также поражает воображение многих. Уже сейчас Алина Загитова не придерживается спортивного распорядка дня, но все еще держит себя в форме. Обнаженные снимки она не выставляет, а потому, когда появляются чуть более "интимные" кадры", они сразу разлетаются по Сети.

На этот раз 19-летняя фигуристка опубликовала видео. На кадрах она стоит в купальнике и накидке, оглаживая себя руками, девушка танцует. Поклонники ахнули. Они не ожидали настолько откровенного появления кумира. Ролик тут же прокомментировали многие, распространив его в личных аккаунтах. "Игривое настроение", "Вот это фигура. С ума сводит", – восхищалась публика.

Соцсеть быстро посчитала ролик некорректным и удалила его. Об этом в личном блоге сообщила сама Алина Загитова. Возможно, многие пожаловались на него, но об этом мы уже не узнаем. Фигуристка снова выложила видео, но оно было удалено еще раз.

