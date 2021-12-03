"Есть то, чего вы обо мне не знали": Малахов разоткровенничался после слухов о страшной болезни

В последнее время внешний вид Андрея Малахова вызывает озабоченность у поклонников. Теперь шоумен решил больше общаться с подписчиками в соцсети.

Андрей Малахов рассказал о себе не известные аудитории факты в "Инстаграм". Однако темы здоровья он касаться не стал. Телеведущий разместил несколько "Сториз", в которых сперва поведал о молодости, а потом заявил, что собирается сообщить фолловерам нечто важное.

Шоумен заявил, что будет пробовать вести микроблог регулярнее, делясь не только событиями, но и мыслями. "Есть то, чего вы обо мне не знали!", — отметил Андрей Малахов.

Так, он показал ролик, на кадрах которого ведет передачу "Доброе утро" Первого канала. Видео снято примерно два десятка лет назад. Затем он поделился отрывком из студии "Прямого эфира". В нем через голову шоумена перепрыгивает некий парень.

Вскоре Андрей Малахов выполнил обещание и обнародовал снимок завтрака. Судя по фото, ведущий выпил стакан воды и полакомился мандаринами.

Напомним, россияне заволновались после того, как заметили изменения во внешности телеведущего. Так, он заметно пополнел и начал выходить в эфир в париках. Публика посчитала, что Андрей Малахов серьезно болен. Некоторые даже предположили, что он может болеть раком. Однако подтверждения эти домыслы не нашли.

Начинающееся облысение знаменитости уже прокомментировала врач Нурия Дианова. Специалист отметила, что Андрей Малахов перенес ковид, чем и может объясняться выпадение волос.