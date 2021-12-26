Подольская и Пресняков потратили миллионы на подарок сыновьям

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
Россияне молятся за здоровье раздувшегося Малахова: Парик и покрасневшее лицо
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
партнеры
Вторник
28 декабря
Лента новостей
23:58
К чему снится начальник
22:10
"Твари конченые": известный артист плюнул в разыгравшего его Пельша
22:07
Бьянка поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
21:18
"Это может вызвать перегрузку системы": глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19
20:35
"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа
20:23
Премьер Белоруссии допустил создание единой с Россией валюты
20:17
Российский скульптор изготовил статуи-символы 2022 года из навоза
19:48
Диана Гурцкая поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
19:04
Неврозы, зависимость, саморазрушение – Билан не справляется
18:54
Раздвинувшая ноги Навка вылупилась на полуголого мужа Заворотнюк: Хочется побрить
18:49
Малиновская отказалась общаться с оклеветавшей ее Борисовой: Это как пить из лужи
18:38
Неожиданный поворот в конфликте Кудрявцевой и Соседова
18:31
Зачем расплывшийся Жуков танцует перед камерой
17:57
"Здравствуй, родина!": блудный Панин вернулся в Москву
17:53
"Сексуальна и зажигательна": выкатившая грудь в прозрачных кружевах Пегова возбудила народ
17:34
"Он себя изжил": Сын Никулина плюнул в старого Петросяна
17:26
Жуткое столкновение легковушки и автокрана в Подмосковье: погибли два человека
17:03
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
17:01
Брак звезды турецкого сериала "Черно-белая любовь" Ибрагима Челиккола рухнул
16:47
"Взял меня силой": Похотливый Жигунов надругался над коллегой
16:40
"Иванушки International" поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
16:37
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:20
Каре и цветные очки: как сейчас выглядит игравшая Марту в сериале "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня
16:15
50-летнюю Орбакайте призвали срочно похудеть: Кровь из глаз
15:47
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
15:44
Винить себя в бедности и есть с тарелок за десятки тысяч: чему учит Рудковская на марафоне успеха
15:43
Неожиданно: юная Загитова побила резко сдавшую Гузееву
15:25
Голосистый Лазарев публично растоптал выскочку Бузову: Не певица
15:21
Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова
14:52
"Самцы трясут отростком": Комики с ТНТ грязно опорочили Маслякова
14:50
Глава Крыма Аксенов: Западу выгоден конфликт России и Украины
14:43
"Невозможно перестать пересматривать": сын обрил Васильевой голову
14:40
Муж-режиссер и коварство матери: что известно о личной жизни беременной звезды сериала "Знахарь"
14:29
Раскрыт размер вышедшей на пенсию 44-летней Инны Маликовой
14:19
Обрюзгший Малахов оконфузился на всю страну после слухов о болезни: Волосенки опали
14:19
В квартире в Люберцах нашли два трупа
13:56
"Сдохни, тварь поганая": Униженный матерью Ургант подвергся издевательствам
13:55
"Куда катится эта женщина?": лысеющей Волочковой влепили затрещину
13:50
Препараты, алкоголь и визиты к психологу: от изможденного Газманова остались осколки
13:45
Одаривший любовницу кольцом за двенадцать миллионов Мамаев пытается обобрать экс-супругу до нитки
13:35
Мечтающая родить Елена Валюшкина сделала множество операций
13:17
Всплыла информация о тайной татуировке 60-летней Яковлевой: Достойный пример для сына
13:00
"Жиробасина в отвратных шмотках": Резко сдавшая Гузеева вызвала омерзение
12:55
Звезда сериала "Два" Кривеня: о сроке годности КВН, конкуренции в юморе и скандальном шоу "Игра"
12:50
Побрилась налысо и высочила замуж за юнца: что стало с брошенной ради Навки женой Пескова
12:42
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
12:34
Публика ахнула при виде изменившейся Кожевниковой: От красоты ничего не осталось
12:20
52-летний Пригожин обомлел от вида любимой: Не Валерия
12:15
Куда сходить в Москве: афиша с 28 декабря по 10 января
12:06
За сутки в России 21 922 человек заболели ковидом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева попала под сильное влияние нового мужа: Считаю его своим господином
"Умирай медленно": Жириновский приложил антипрививочницу Шукшину
"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа
Бездетная Макеева заявила о скором пополнении: Ждем ребенка
"Она навязчива": Скандалистку Собчак позорно выставили
Политолог Болкунец: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков потратили миллионы на подарок сыновьям

Подольская и Пресняков потратили миллионы на подарок сыновьям

Наталья Подольская и Владимир Пресняков откровенно рассказали Лере Кудрявцевой о многомиллионных подарках для сыновей.
прочитано 1619 раз

Недавно супруги Пресняковы стали участниками шоу "Секрет на миллион". Лере Кудрявцевой они рассказали о том, как позаботились о будущем сыновей. Напомним, что старшему сыну пары уже шесть лет, а младшему всего лишь год.

ПО ТЕМЕ

"Случилось кровотечение": Подольская рассказала об ухудшении состояния

Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

По словам Подольской, они наконец-то смогли осуществить мечту. Супруги долгое время искали две соседние квартиры, которые впоследствии можно было бы объединить, если появится необходимость. При этом Наталья хотела, чтобы жилплощади были одного метража. И вот музыканты смогли найти то, что так долго искали. Естественно, денег пара жалеть не стала. Подольская рассказала, что в апартаментах высокие потолки (до пяти метров). По площади квартиры очень просторные, в них с легкостью можно сделать две комнаты. Так что будущие внуки уже обеспечены комнатами. Вероятно, что такой подарок обошелся в десятки миллионов рублей.

Также Наталья рассказала о планах на будущее. Женщина мечтает переехать с супругом в домик у моря. А вот Владимир добавил о своих сожалениях. Так, он чувствует вину перед старшим сыном Никитой, который родился от дочки Примадонны. Артист на тот момент был слишком юн, а потому не смог дать наследнику достаточно родительской любви.

Напомним, что Пресняков и Подольская поженились в 2010 году через пять лет после знакомства. А еще через столько же у супругов родился сын Артемий.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2021, 18:25 Источник: "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость933487
Пожаловаться Ответить
Никто и звать никак эту клуню. надоели писульки об этой простушке.
Гость931647
Пожаловаться Ответить
певец двух песен с женой, песен которой никто и не слушает. Откуда такие деньги, чтобы так кутить и квартиры-дома скупать? неужели за кривлянье за "фанеру" так народ готов платить?
Гость931021
Пожаловаться Ответить
А где мильоны то нашептал - писклявый отпрыск???? Мама с папой дали? Ну надо и старшенькому губошлёпу-тунеядцу сделать жильё - белые наши….
Читать все комментарии

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Навка вылупилась на полуголого мужа Заворотнюк: Хочется побрить

Пара попала на камеру
Шоу-бизнес

Неврозы, зависимость, саморазрушение – Билан не справляется

Певцу требуется помощь
Шоу-бизнес

"Взял меня силой": Похотливый Жигунов надругался над коллегой

Необузданная страсть
Шоу-бизнес

Винить себя в бедности и есть с тарелок за десятки тысяч: чему учит Рудковская на марафоне успеха

Продюсера рассекретили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году

Здоровье

"Это может вызвать перегрузку системы": глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
За сутки в России 21 922 человек заболели ковидом
В России выявили 23 210 новых случаев ковида за сутки

Спорт

Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве
"Мамина дочка": Тутберидзе откровенно рассказала о проблемах c Загитовой

Регионы

В квартире в Люберцах нашли два трупа
В Подмосковье после падения снега с крыши ТЦ госпитализировали школьницу
Житель Челябинска умер во время футбольного матча
В Удмуртии потерпел крушение вертолет
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+