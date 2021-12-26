Подольская и Пресняков потратили миллионы на подарок сыновьям

Наталья Подольская и Владимир Пресняков откровенно рассказали Лере Кудрявцевой о многомиллионных подарках для сыновей.

Недавно супруги Пресняковы стали участниками шоу "Секрет на миллион". Лере Кудрявцевой они рассказали о том, как позаботились о будущем сыновей. Напомним, что старшему сыну пары уже шесть лет, а младшему всего лишь год.

По словам Подольской, они наконец-то смогли осуществить мечту. Супруги долгое время искали две соседние квартиры, которые впоследствии можно было бы объединить, если появится необходимость. При этом Наталья хотела, чтобы жилплощади были одного метража. И вот музыканты смогли найти то, что так долго искали. Естественно, денег пара жалеть не стала. Подольская рассказала, что в апартаментах высокие потолки (до пяти метров). По площади квартиры очень просторные, в них с легкостью можно сделать две комнаты. Так что будущие внуки уже обеспечены комнатами. Вероятно, что такой подарок обошелся в десятки миллионов рублей.

Также Наталья рассказала о планах на будущее. Женщина мечтает переехать с супругом в домик у моря. А вот Владимир добавил о своих сожалениях. Так, он чувствует вину перед старшим сыном Никитой, который родился от дочки Примадонны. Артист на тот момент был слишком юн, а потому не смог дать наследнику достаточно родительской любви.

Напомним, что Пресняков и Подольская поженились в 2010 году через пять лет после знакомства. А еще через столько же у супругов родился сын Артемий.