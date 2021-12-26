"Случилось кровотечение": Подольская рассказала об ухудшении состояния

Год назад Наталья Подольская родила второго ребенка. Как выяснилось, роды проходили вовсе не гладко.



Наталья Подольская откровенно поговорила с журналистами и рассказала, как проходили ее роды. Лере Кудрявцевой она поведала о проблемах, с которыми столкнулась. Так, во время беременности женщина не слушала врачей, которые запрещали ей нервничать. Наталья много времени уделяла ремонту, чтобы успеть обустроить детскую. Также она ссорилась с няней, из-за чего впоследствии она была уволена. Все это в итоге сказалось на состоянии здоровья. На тридцать шестой неделе начались преждевременные и очень болезненные схватки.

"Случилось кровотечение", – говорит жена Преснякова. К счастью, все обошлось. По словам звезды, рассказывает она это не для того, чтобы вызвать жалость, а для того, чтобы похвалить мужа. Супруг Натальи среагировал молниеносно, а потому через час пара уже увидела новорожденного сына. По словам Подольской, если бы такая ситуация случилась в прошлом, то она погибла бы. Поэтому она очень благодарна профессионализму врачей, которые смогли ей помочь.

Напомним, что Ваня появился на свет двадцать второго октября прошлого года. Это долгожданный ребенок. Так, Наталья призналась, что давно мечтала подарить сыну братика. Однако останавливаться пара не собирается. Теперь они хотят родить дочь.