"Самцы трясут отростком": Комики с ТНТ грязно опорочили Маслякова

В сентябре 2021 года на канале ТНТ запустили новое шоу "Игра", где маститые шутники соревновались в юморе за 30 миллионов рублей. Однако проект закрыли, и это получило общественный резонанс. Официально причиной закрытия называли пандемию коронавируса, но известные комики дали понять, что во всем виноват Александр Масляков-младший.
Недавно в Сети вышел ролик, где Азамат Мусагалиев, Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов высмеяли наследника КВН путем скандальной постановки. Юмористы показали шуточную сценку между собой, грязно опорочив коллегу.
Звезды ТНТ в завуалированной форме указали на низкую самооценку, внешний вид, возраст и отсутствие достижений Александра Маслякова-младшего. Также они намекнули на связь между звездным мужчиной и трансляцией шоу "Игра".
"Сан Саныч "Игру" Закрываев... Интересуется, что делают прямо в лицо красивым самкам самцы одноусых звонарей, чтобы произвести на них впечатление. Самцы трясут отростком над клювом", — многозначительно выразился Азамат Мусагалиев.
Напомним, Александр Масляков-младший стал ведущим Премьер-лиги КВН в 2003 году. По слухам, он испугался конкуренции на телевидении, так как формат и концепция шоу "Игра" напомнила ему "Клуб Веселых и Находчивых".