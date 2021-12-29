Прусикин из Little Big потерял любимого человека: Не успел помириться

Солист группы Little Big рассказал о трагедии, которая произошла в его семье. Сделать это он решил в рамках юмористической программы.

Илья Прусикин почти не говорит о своей личной жизни. Публике потребовалось много времени, чтобы буквально заставить его признаться в разладе с супругой, а затем еще столько же, чтобы артист подтвердил свои новые отношения с коллегой по коллективу Софьей Таюрской. Сейчас у возлюбленных все в порядке, но жизнь певца серьезно изменилась.

Программа "Зашкварные истории" выходит уже много лет. Юмористы и их друзья собираются за одним столом и по очереди описывают друг другу реальные моменты из жизни, из-за которых они испытывают чувство неловкости. Чем более странной кажется история, тем лучше для шоу и его ведущих.

В рамках программы Илья Прусикин решился на откровение. Он признался, что около 15 лет не общался со своим родным папой. При этом, когда он понял, что пора помириться, отец ушел из жизни. "Так бывает", – грустно заметил солист Little Big.

Позднее он отправился в свой родной город, чтобы проводить родителя в последний путь. Там для каждого человека он – легенда. Исполнитель прибыл в назначенное время в назначенное место, люди вокруг гроба бурно отреагировали на него, он разрыдался и подошел поближе, чтобы положить цветы. На этом моменте он понял, что там лежит не его отец, вытер слезы, развернулся и ушел. "Не знаю, что они подумали", – улыбнулся исполнитель.