86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева оборвала все связи с родственниками и друзьями, ни с кем не поддерживает контакты, не желает общаться даже с детьми. Проблемы с суставами серьезно осложняют жизнь знаменитой актрисы. Костыли стали для нее неотъемлемлемым вспомогательным средством при ходьбе. Поскольку состояние 86-летней звезды оставляет желать лучшего, она наняла домработницу, которая живет с ней, решает бытовые вопросы и занимается хозяйством в пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве.
Сиделка появилась дома у Натальи Фатеевой недавно, месяц назад. Она получила работу по рекомендации знакомых артистки. В пандемию знаменитость жила совсем одна, пытаясь справиться с навалившимися проблемами. Домработница актрисы рассказала, что Наталья Фатеева старается выходить из дома и в магазин, и на прогулки, несмотря на трудности передвижения.
Время от времени в квартире актрисы появляется Сергей Моцарь, помощник Бари Алибасова. Мужчина подвозит кинозвезду на машине, когда ей необходимо преодолеть большое расстояние, и оказывает пожилой женщине посильную помощь. Поговаривают, что Сергей положил глаз на имущество Натальи Фатеевой и хочет получить квартиру артистки в наследство.
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Всем мира и добра
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
От вируса маски не спасают