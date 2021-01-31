Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Воскресенье
31 января
Лента новостей
13:28
В ОП назвали госизменой призывы сторонников Навального ввести санкции против граждан РФ
12:59
"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете
12:58
"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном
12:31
Политолог объяснил провал незаконных акций в Сибири и на Дальнем Востоке
12:15
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
12:12
"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником
11:58
86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей
11:29
"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина
11:27
"Всех окружить, задушить, задавить": эксперт о методах власти Лукашенко
10:58
Эдита Пьеха лишилась самого дорого
10:50
Умерла знаменитая российская певица
10:49
Впервые названы реальные причины смерти Началовой
10:45
В незаконной акции на Камчатке участвовали 30 человек
06:02
"Я так горжусь": модель с синдромом Дауна стала звездой глянца
04:01
"На парня похожа": Максим Виторган показал обнаженную пассию
01:59
Женихи для Бузовой: какие звездные мужчины могут составить пару певице
23:59
Восьмилетний сын Рудковской хочет купить себе дорогой внедорожник
22:02
В долгах как в шелках: в жизни бывшего Бузовой началась черная полоса
20:01
"Оторваться сложно": взрослая дочь Николаева составила конкуренцию мачехе
18:31
В СПЧ заявили об "информационной атаке" западных IT-платформ на российских детей
18:30
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
17:55
Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью
17:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 января 2021 года
17:25
Мишустин подписал указ об увеличении соцвыплат россиянам
17:19
"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света
16:31
Побежит в суд: экс-муж Началовой затаил обиду на оскорбившую его Долину
16:21
В совете при президенте назвали "осуществимой" идею о присоединении Донбасса к России
16:00
"Господи, помилуй": попавший в смертельное ДТП певец Сумишевский просит молиться за его жену
15:36
В сексе нет запретов: зачем Кравец натренировала интимные мышцы
15:34
"Отобрал у нее жилье": любовник вышвырнул юную дочь Началовой на улицу
14:45
"Плетки и наручники": сладострастница Кравец выделила целый шкаф под секс-игрушки
14:25
"Это чудовищно": Бородина раскритиковала фильм о покойной Началовой
14:05
Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает
13:37
"Я просто уйду из жизни": Даня Милохин сообщил о скорой кончине
13:32
Вскрылись сведения о получившей тяжелую травму дочери Меладзе
13:23
Панин ввязался в новый скандал после похорон матери
12:55
Заговорили о тяжелой болезни у лысого и располневшего Мартиросяна
12:36
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
12:24
Константин Хабенский стал ведущим "Дома-2"
12:11
"Ведьма": проклятый Кудрявцевой Лазарев травмировался
12:08
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
11:54
"Страшные кадры": Видео с роскошным гробом Началовой набирает популярность в Сети
11:53
С жиру бесится: Утяшева пожаловалась на низкий уровень дохода
11:48
Руководителей популярных соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к незаконным акциям протеста
11:40
Предсказала смерть: пророчества Ванги для Прокловой сбылись через много лет
11:37
"Жизнь кончилась": похоронившая сына Раиса Рязанова заговорила о глубокой депрессии
11:33
"Быдло не вытащишь": дружок умершего после гей-оргии Шевчука накинулся на россиян
10:56
Убитая расставанием Бузова слегла в клинику
10:51
Ковыляет согнувшись: появились свежие кадры с переломаной Кудрявцевой
08:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 января 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
"В чертах нет ума": Рынска плюнула в покойного Ланового
Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга
"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
Шоу-бизнес
86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей

86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей

Наталья Фатеева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда советского кино Наталья Фатеева с трудом передвигается по квартире. Вместо родных и близких женщина получает помощь от чужих людей.
прочитано 1172 раза

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева оборвала все связи с родственниками и друзьями, ни с кем не поддерживает контакты, не желает общаться даже с детьми. Проблемы с суставами серьезно осложняют жизнь знаменитой актрисы. Костыли стали для нее неотъемлемлемым вспомогательным средством при ходьбе. Поскольку состояние 86-летней звезды оставляет желать лучшего, она наняла домработницу, которая живет с ней, решает бытовые вопросы и занимается хозяйством в пятикомнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве.

ПО ТЕМЕ

Разведчик и актриса: подробности бурного романа Натальи Фатеевой

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Сиделка появилась дома у Натальи Фатеевой недавно, месяц назад. Она получила работу по рекомендации знакомых артистки. В пандемию знаменитость жила совсем одна, пытаясь справиться с навалившимися проблемами. Домработница актрисы рассказала, что Наталья Фатеева старается выходить из дома и в магазин, и на прогулки, несмотря на трудности передвижения.

Время от времени в квартире актрисы появляется Сергей Моцарь, помощник Бари Алибасова. Мужчина подвозит кинозвезду на машине, когда ей необходимо преодолеть большое расстояние, и оказывает пожилой женщине посильную помощь. Поговаривают, что Сергей положил глаз на имущество Натальи Фатеевой и хочет получить квартиру артистки в наследство.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 31 января 2021, 11:58 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Детей воспитываем сами.Для чего,чтобы потом сказать,какие они негодяи?!Так в кого камни бросаете в старости-в себя!
Гость
Ответить
Время от времени в квартире актрисы появляется Сергей Моцарь - жид неудачник!Не смог удержать отжатую у старой шшлллююххи Шукшиной(кривая жидовская рожа,каждый день замуж выходит),порочит имя мужа и просит не судить!Уже давно тебя осудили ттввааррьь!Нууу аааа Наталья Фатеева наеблась за всю жизнь так,что ходить не может и жж00пппуу на костылях волочит.Лживая москальская журналистка пришла к ней,что бы вручить букет якобы от фанатов,хотя все фанаты давно уже в мире ином.Так эта тварь её дальше порога не пустила!
1

Популярные темы форума

Политика

В совете при президенте назвали "осуществимой" идею о присоединении Донбасса к России
Сенатор Пушков о переговорах Путина и Байдена: Напряженность не убывает, а даже нарастает
Экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны
Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене

Шоу-бизнес

"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете
"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света

Певица незримо присутствует в жизни близких
Шоу-бизнес

Впервые названы реальные причины смерти Началовой

Певица долго тянула с операцией
Шоу-бизнес

86-летняя Наталья Фатеева выживает с помощью костылей

Артистке приходится несладко
Шоу-бизнес

Умерла знаменитая российская певица

Врачи не смогли ее спасти

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+