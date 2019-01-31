"Пошли вон!": Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков

Наталья Николаевна давно отреклась от самых родных. Даже в свой день рождения актриса не пожелала выслушать поздравления от детей и внуков: стоило им позвонить – тут же бросила трубку. Хорошо еще, хоть не обматерила – от нее можно было ожидать!



О том, чтобы прийти и поздравить ее лично и речи нет – Наталья Фатеева уже много лет не пускает никого из родственников на порог своей роскошной пятикомнатной квартиры. Исключение сделала лишь когда сломала тазобедренный сустав и ей нужна была помощь. Но как только пошла на поправку, погнала поганой метлой и дочь, и сына. "Пошли вон! Ходят тут, кто вас звал!" – кричала, как говорят, артистка на детей.

ПО ТЕМЕ У актрисы Натальи Фатеевой отказали ноги

Наталья Фатеева не любит отпрысков с момента появления их на свет. Старшую дочь после развода оставила жить с родителями первого мужа. Сына Владимира от брака с Владимиром Басовым и дочку Наталью, которую родила от космонавта Бориса Егорова, растили ее родители. Актриса не раз признавалась, что дети были нежеланными и только мешали ей строить карьеру в кино.

Внуки еще больше озлобили Фатееву. Дочку, которая в 16 лет родила, актриса вынудила отказаться от ребенка в роддоме. Мальчика в итоге вырастили родители зятя, и сегодня про свою знаменитую родню он и слышать не хочет. А сына, решившего обзавестись наследником, Фатеева и вовсе выгнала из дома с молодой женой.

"Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала, – цитирует сына актрисы журнал "Откровения звезд". – И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам".