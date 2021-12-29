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Шоу-бизнес
Юлия Барановская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Юлия Барановская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Накануне Юлия Барановская публично обратилась к поклонникам, записав поздравление с Новым Годом.
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В этом году Юлия Барановская была частым гостем светских мероприятий и часто мелькала на первых полосах светских хроник. Так, звезда не раз ввязывалась в конфликты с бывшим мужем Андреем Аршавиным. В мае этого года футболист нелестно высказался об экс-супругах. По мнению спортсмена, после него женщинам крайне сложно найти избранника. Барановская же не стала стоять в сторонке, высмеяв его слова в своем "Инстаграм". "Это его откровенное желание", – написала ведущая.

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Сюжеты Новый год 2022

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Однако не обошлось в этом году и без конфузов. Юлию не раз критиковали за неправильно подобранный образ. Так, на одно мероприятие женщина пришла в коричневом костюме, который не очень хорошо подчеркивал ее женственность. Антифанаты тогда прозвали Барановскую. королевой бензоколонки.

Также в 2021 году телеведущая не раз хвасталась своими детьми. Чего только стоит Артем. Недавно звезда трогательно поздравила сына с днем рождения. Мальчик вырос и стал настоящим красавцем. Кстати, он еще и очень талантлив и трудолюбив. Пошел по стопам звездной родительницы: снимается в рекламе и выступает на сцене.

В своем поздравлении с Новым годом Барановская посоветовала каждому читателю "Дни.ру" загадать желание и мечтать на полную катушку. Еще она пожелала всем здоровья. Полную версию можно посмотреть на сайте "Дни.ру". Также вы можете увидеть поздравления от шикарной Лолиты и удивительной Анны Семенович.

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Юлия Барановская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
29 декабря 2021, 09:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Барановская показала подросших детей

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