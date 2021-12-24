Сделала грудь? Барановская сверкнула возбужденными сосками

Юлия Барановская опубликовала серию снимков в своем инстаграм-аккаунте и попросила фолловеров выбрать лучший наряд из тех, что для нее подготовили стилисты.
Большинство подписчиков отметили, что костюм и платья данного кроя и впрямь украшают ведущую. Многие поклонники заметили пикантную деталь на фотографиях. Дело в том, что под некоторыми платьями у Юлии Барановской просматриваются торчащие, будто возбужденные, соски.
Россияне предположили, что звезда экрана забыла надеть бюстгалтер. Они осыпали знаменитость комплиментами и похвалили за смелость. "Знойная вы, Юлия", "Просто огонь!", – высказались пользователи соцсети. Были и те, кто предположили, что Юлия Барановская прибегла к услугам пластического хирурга – сделала грудь и решила похвастаться своим видом во всей красе.
Напомним, Юлия Барановская после расставания с футболистом Андреем Аршавиным пока больше не выходила замуж. Однако звезде то и дело приписывают разные романы. Так, даже ходили слухи о ее якобы связи с коллегой по шоу "Мужское/Женское" Первого канала Александром Гордоном.
Телеведущая воспитывает троих детей от спортсмена. Успевает она и активно работать. Многие россияне считают, что после расставания с футболистом Юлия Барановская с годами превратилась из обычной девушки в роскошную женщину.