Как у Любочки Успенской: звездный дизайнер похвасталась подарком за 30 миллионов

Один из самых известных дизайнеров России Аника Керимова с размахом отметила день рождения. По этому случаю модельер устроила шумную вечеринку. Столы ломились от всевозможных лакомств – Аника славится своей щедростью.



"Столько поздравлений я не получала еще, наверное, никогда, – похвасталась "Дни.ру" Керимова. – Люди звонили с 12 ночи: сказали так много приятных слов! Конечно, поздравили и мои звездные подруги: Наташа Королева, Алена Водонаева, Наталья Бочкарева. А Азиза прислала несколько тортов, изготовленных своими руками".

В этот день Аника получила и множество роскошных подарков. Больше всего ее порадовал муж – один из самых крупных застройщиков Москвы.

"Любимый всегда дарит мне бриллианты, – рассказывает Аника. – В этом году тоже презентовал роскошное колье. Он всегда говорит: "Ты – мой самый главный бриллиант. И украшения должны лишь еще больше подчеркивать твою красоту!"

Теперь на шее Керимовой красуется роскошная змея – в похожей не так давно появилась Любовь Успенская. По оценкам специалистов, ее цена – в районе тридцати миллионов рублей.

"Нет, это изделие из другой коллекции, – говорит Аника. – Змею, как у Любови Успенской, муж мне дарил в прошлом году. А моя стоит еще дороже Я очень люблю это колье: считаю, что оно приносит мне удачу. Думаю, что и Любовь Успенская, с которой мы приятельствуем, тоже его очень любит".

А сейчас Керимова готовится к празднованию Нового года. Поэтому дала совет нашим читательницам, в чем встречать праздник, чтобы год сложился удачно: "В эту новогоднюю ночь нужно отдавать предпочтение коричневому, бирюзовому, песочному, изумрудному или же глубоко синему цвету. Будут кстати оттенки металлика –серебристой и золотой. Можно встретить Новый год в наряде с тигровым принтом. Классические наряды – в тренде. Только нужен оригинальный акцент: оригинальные рукава, пышная юбка, асимметрия… Особый писк – наряды с перьями страуса и камнями Сваровски"