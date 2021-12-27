"Я узнала, что такое нищета и голод": Азиза о страшной жизни после убийства Талькова

"С 1991 года у меня очень мало концертов, – вздыхает Азиза. – Я первая, которая познала, что такое безработица, что такое, когда молчит телефон. Это испытание началось в моей жизни, когда мне было только 26 лет – оно очень рано легло мне на плечи".
"Случившееся сделало меня сильным, выносливым человеком, – уверена певица. – Да, немножко резким, дерзким, с характером. Но произошедшее закалило меня, дало мне силы жить и верить в чудеса".
О том, что случилось тогда в Северной столице, певица вспоминать не любит. "Все знают про эту историю, а кто не знает – придумывает сам", – пояснила она. Но напомнить о той трагедии стоит, тем более, в этом году ей уже тридцать лет.
На концерте, проходившем 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" выступали многие исполнители. Подруга Азизы по ее просьбе попросила Игоря Талькова выступить первым, так как певица не успевала подготовиться к выходу. Певец отказался и за кулисами началась перестрелка между администратором Талькова и охранником Азизы. Появились пистолеты. Одна из пуль попала в грудь Игоря Талькова. Прибывшая через час бригада скорой помощи констатировала смерть артиста.
Виновный в его гибели не установлен до сих пор. В ноябре 2018 года Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.