"Я узнала, что такое нищета и голод": Азиза о страшной жизни после убийства Талькова

6 октября 1991 года жизнь Азизы разделилась на "до" и "после". Роковой выстрел, который прозвучал за кулисами петербургского дворца спорта "Юбилейный" и к которому сама певица прямого отношения не имела, на долгие годы сделал ее изгоем. О тяготах, которые случились с ней в следующие, после убийства музыканта Игоря Талькова, тридцать лет, певица откровенно рассказала корреспонденту "Дни.ру" на открытии Модного дома Аники Керимовой на Рублевке.

прочитано 1361 раз