"Зачем мне лишнее": фривольная 67-летняя Успенская покрутила упругой попой без трусиков

На церемонии вручения наград телеканала Fashion TV Успенская появилась в удивительном наряде. Блестящие брюки и лиф, халат-сеточка и высокие сапоги. "Это все от Dolce & Gabbana", – похвасталась артистка. И призналась в интимной детали.
У великого комбинатора Остапа Бендера в романе "12 стульев", как известно, под штиблетами не было носков. А у Любы Успенской под штанами не было трусов. В чем она сама откровенно и призналась. "А зачем мне лишнее?" – кокетливо пояснила исполнительница.
Она призналась, что вообще не жалует этот интимный предмет дамского гардероба. "Никогда их не надену трусы!" – поклялась она и покрутил перед камерами упругой попой.
Несколько лет назад певица сделала признание. Мол, все ее комплекты нижнего белья после приобретения отправляются пылиться в гардероб. "У меня случались несуразные покупки. Я покупаю белье красивое. Это очень красиво. Но я не ношу ни трусы, ни лифчики. Они просто у меня лежат дома", — клялась тогда Любовь Залмановна.
Стоит заметить, что Успенская – не единственная из звезд, кто не носит исподнее. Без белья обычно ходят певицы Алена Кравец, Глюк’oZa, Анна Седокова. Как говорится, будь готов – всегда готов!