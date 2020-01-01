Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

Если верить статистике, ежегодно новогоднюю ночь с Первым каналом проводит около шести миллионов россиян. Телевизор, как правильно, работает фоном, на который отвлекаются между тостами и поздравлениями. Но год от года он показывает такое, от чего любая икра, "оливье" и шампанское комом в горле станут.

Уже третий год подряд "Новогодняя ночь на Первом" – большая, замаскированная под концерт, реклама похорошевшей при Сергее Собянине Москвы. В этот раз в самом начале ведущие на фоне ярмарочной Красной площади радостно сообщили, что декорациями станут "новые парки, возрожденные набережные" Первопрестельной. Заодно в кадр попали поезда и платформы только что открытых Московских центральных диаметров, инновационный центр "Сколково" и главный столичный долгострой "Москва-сити", который возводят уже 25 лет. Последним Белокаменная, очевидно, особенно гордится – там снялось больше всего номеров "Новогодней ночи-2020".

Впрочем, если не знать, что за окном 2020-й, по увиденному это и не поймешь – россиян второй года развлекал дуэт запевшей фигуристки Татьяны Навки и Жасмин, ослеплял всегда напоминающий елку с гирляндами Филипп Киркоров, веселила возникшая из небытия группа "Земляне" с песней "Поверь в мечту", которая вышла еще в 1985 году, радовала группа "Чингисхан" (вернее, восьмой состав пятого набора) с композицией 1979 года Moscow, удивляла группа "Фабрика" с мультихитом 1984 года "Кабы не было зимы", впечатляли Зара и Жерар Депардье со шлягером 1973 года Parole, parole...

Престарелый французский актер в формат русской новогодней ночи отлично вписался. К тому же на исконной родине его давно списали в утиль как битую молью шубу, а у нас он пришелся ко двору.

Привечают у нас с почестями и Героя Украины Софию Ротару. Несколько лет она отказывалась от участия в "огоньках" по политическим мотивам. Но в конце 2019-го Россия, как известно, подписала с Незалежной соглашение на транзит газа и выплатила ей почти 3 миллиарда долларов. Не исключено, что в эту сумму (примерно 186 миллиардов рублей) вошел и гонорар для "хуторянки". Иначе как объяснить то, что в "Новогодней ночи" она не только спела две песни, но и стояла на самых престижных позициях в эфирной сетке – открывала концерт и появилась сразу после обращения президента Путина, боя Курантов и гимна России?! Впрочем, Первый канал даже за деньги не получил эксклюзивного права на Ротару – ее привлекли сняться и для конкурирующего "Голубого огонька" на "России".

А вот Алла Пугачева не стала нигде мелькать. Как говорят, она хотела быть главной звездой, и появление в новогоднем концерте ее давней соперницы Софии Ротару вовсе не устраивало Примадонну. Но Первый канал выкрутился элегантно – вставил в "Новогоднюю ночь" номер на песню "Звезда" из кремлевского юбилейного концерта Аллы Борисовны. Заодно и лишний прорекламировал его эфир, который должен был состояться в первый день 2020-го.

В этом году бог миловал от появления в эфире Первого канала от набивших оскомину других эстрадных пенсионеров – Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Юрия Антонова, Ирины Аллегровой. Ротару, видимо, за всех отдувалась. Всегда казалось, что эти-то сами не уйдут, их только вперед ногами унесут. Хотя тут уж и не знаешь, что лучше – вечно молодые ветераны сцены или Любовь Успенская, которая на седьмом десятке лет поет дуэтом с CYGO и мнит себя королевой рэпа.

"Новогодняя ночь" на Первом растянулась на три часа. А когда все 72 номера зрителями были отсмотрены, там под шумок пустили запись прошлогоднего праздничного концерта – декорации Москвы и артисты ведь те же, никто ничего и не поймет. Да и перед телевизорами под утро все равно никого уже нет – одни лежат лицом в салат, другие ушли в гости.

Весь этот новогодний шабаш на фоне нарисованного на компьютере снега в телевизоре по вкусу напоминает подгнивший мандарин на елке. Вроде, красиво, а есть нельзя. И эпилогом к новогодней ночи вполне могут стать стихи не участвующего в этом шабаше Сергея Шнурова: "Новый год случится скоро! / В новом, как и в том году, / Путин и Филипп Киркоров / Настроение создадут. / Нестареющие лица – / Достижение науки. / С ними будут веселиться / В Новый год и наши внуки".