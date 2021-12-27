"Просто рыдал": Рудковская облапошила Билана на целое состояние

Продюсер Яна Рудковская втерлась в доверие к известному певцу. Дима Билан потерял крупную сумму в пользу наставницы.

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Преуспевающий вокалист и победитель "Евровидения" Дима Билан решился на откровенное интервью. В беседе с Ксенией Собчак певец рассказал о работе и пути к славе. Мужчина признался, что продюсер Яна Рудковская заняла рядом с ним прочное место, когда он был глубоко подавлен.

Светская львица хитроумно обошла конкурентов, чтобы сделать из Димы Билана своего подопечного. Она подобрала к нему некий ключ, чтобы взять под свое крыло. "Я был очень потерян. Мне любое теплое слово было важно. Меня не интересовали деньги. Я ездил просто в машине и рыдал, было хреново", — выразился артист.

По словам поп-кумира, пару лет он сотрудничал с Яной Рудковской без контракта, только с течением времени они решили заключить договор. Ксения Собчак осторожно спросила у Димы Билана, почему он соглашался отдавать продюсеру аж 70% от выручки, а сам оставался практически ни с чем.

Телеведущая открыто намекнула, что напарница облапошила певца. Артист задумался об этой ситуации, но не смог внятно объяснить, почему выделял продюсеру целое состояние себе в ущерб.

Тем не менее Дима Билан высоко ценит помощь Яны Рудковской в своей профессиональной деятельности. Вокалист с удовольствием вспоминает, как она доставала ему редкую брендовую одежду.