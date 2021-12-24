Пока другие пашут: 44-летняя Маликова отсудила пенсию по старости

Известная вокалистка и продюсер Инна Маликова обрела новый социальный статус.

Солистка группы "Новые Самоцветы" Инна Маликова выглядит как девочка. Белокурые локоны, подтянутая кожа лица и отсутствие морщин обеспечивают ей моложавую внешность. В перерывах между работой звезда упражняется в спортзале, чтобы на лишний вес не было даже намека.

Бабушкой Инна Маликова стала еще два года назад, а сейчас, в свои 44, она стала еще и пенсионеркой. Все по закону — ведь она заслуженная артистка России, и стаж работы удовлетворяет критериям, которое установило правительство.

Однако обрести желанный социальный статус и получить пожизненное содержание государства ей удалось не с первого раза. Сначала ее обращение отклонили по причинам, которые публично не оглашаются. В итоге Инна Маликова обратилась в суд с иском, который все же удовлетворили.

Теперь, помимо гонораров, у певицы есть неплохая материальная прибавка. Пока другие пашут, она легко может выйти на заслуженный отдых. Пока завершать карьеру она не собирается, ведь планов и энергии предостаточно.



Артистка призналась, что в подсчет стажа работы не вникала, ведь все положительным образом устроил ее отец Юрий Федорович. Пенсию можно назвать подарком ко дню рождения Инны Маликовой, ведь она отстояла свои интересы в суде за неделю до 45-летия. Фанаты только рады за артистку, а вот злопыхателей съедает зависть.