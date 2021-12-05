Стройные ноги помолодевшей Лолиты произвели фурор

Лолита появилась на записи "Песни года".

Артистка произвела фурор своим образом на записи юбилейного концерта. Ультракороткое платье цвета металлик и туфли в цвет очень понравились зрителям. В своем блоге в "Инстаграме" певица выложила видео, где демонстрирует наряд во всей красе.

Поклонников повергли в шок стройные длинные ноги 58-летней Лолиты. Они засыпали ее восторженными комментариями, отметив, что она сильно похудела и помолодела.

"Ничего себе. Вот это красота. А ноги то, ноги (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему женщины так хорошеют после развода", "Лола! Такая стройная, блестяще красивая", "Лола ,как вы похудели, дайте "рецепт ", "Обожаю Вас до глубины души", "Лолита вы просто нереальная красотка! Вы сведете с ума любого мужчину своей красотой и фигурой!", "Ничего себе! Шикарная женщина!", "Лолита конечно может удивлять", – восхитились подписчики.

Ранее Лолита Милявская вспомнила забавный случай, который произошел с ней на пограничном посту. Артистка пыталась пересечь границу между Россией и Китаем, а работники приняли ее за трансвестита. Лолиту долго допрашивали, решив, что не пропустят ее через пост без выяснений. Даже пришлось вызывать переводчика, чтобы уладить ситуацию и не опоздать на рейс.