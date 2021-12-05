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Шоу-бизнес
Стройные ноги помолодевшей Лолиты произвели фурор

Стройные ноги помолодевшей Лолиты произвели фурор

Лолита появилась на записи "Песни года".
прочитано 162 раза

Артистка произвела фурор своим образом на записи юбилейного концерта. Ультракороткое платье цвета металлик и туфли в цвет очень понравились зрителям. В своем блоге в "Инстаграме" певица выложила видео, где демонстрирует наряд во всей красе.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Поклонников повергли в шок стройные длинные ноги 58-летней Лолиты. Они засыпали ее восторженными комментариями, отметив, что она сильно похудела и помолодела.

"Ничего себе. Вот это красота. А ноги то, ноги (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему женщины так хорошеют после развода", "Лола! Такая стройная, блестяще красивая", "Лола ,как вы похудели, дайте "рецепт ", "Обожаю Вас до глубины души", "Лолита вы просто нереальная красотка! Вы сведете с ума любого мужчину своей красотой и фигурой!", "Ничего себе! Шикарная женщина!", "Лолита конечно может удивлять", – восхитились подписчики.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ранее Лолита Милявская вспомнила забавный случай, который произошел с ней на пограничном посту. Артистка пыталась пересечь границу между Россией и Китаем, а работники приняли ее за трансвестита. Лолиту долго допрашивали, решив, что не пропустят ее через пост без выяснений. Даже пришлось вызывать переводчика, чтобы уладить ситуацию и не опоздать на рейс.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
5 декабря 2021, 13:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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