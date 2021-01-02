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Лолита объявила о новом замужестве

Лолита объявила о новом замужестве

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эфире новогодней программы "Маска" звездная брюнетка сделала внезапное заявление. Оказалось, что Лолита Милявская снова стала женой.
прочитано 2086 раз

31 декабря канал НТВ порадовал зрителем специальным выпуском шоу "Маска", в котором участвовала Лолита Милявская. Звезда спела на сцене шлягер "Журчат ручьи", облачившись в костюм подарка. Филипп Киркоров был восхищен формами светской львицы, которая заметно постройнела и преобразилась. Король российской эстрады решил, что артистку изменила новая влюбленность, но исполнительница хита "На Титанике" пресекла это неверное подозрение.

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"Я вообще-то уже замужем!", – объявила поп-дива Филиппу Киркорову. Артиста шокировали слова коллеги, как и россиян, которые узнали о новом факте биографии звезды. Выходит, что 57-летняя Лолита Милявская заключила брак уже в шестой раз, но не стала раздувать из этого шумиху.

Кто именно стал новоявленным мужем теледивы, пока неизвестно. Весной 2020 года Лолита Милявская развелась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, который моложе ее на 11 лет. После расставания с экс-возлюбленным знаменитость не горела желанием снова строить серьезные отношения, но в итоге передумала. По некоторым данным, шестым супругом звездной брюнетки стал влиятельный бизнесмен, который часто отправляется в командировки и одаривает Лолиту Милявскую дорогими презентами.

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Автор: 2 января 2021, 16:13 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лолита показала идеальные ножки

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Бряхня, по ходу... Или бизнесмен с головой не дружит...
Гость
Ответить
Кому нужна эта старая корова.Можно пожалеть очередного подопытного!
Гость
Ответить
А что, хоть бы и в седьмой раз! Главное, чтобы на этот раз надолго и без расчёта. А то, всё какие-то проходимцы ей на пути встречаются, - плохой пример для дочки
Сергей.
Ответить
Ну ей уж не привыкать менять-то мужиков - вошло в привычку.
Гость
Ответить
оспадя, у этой старой пропитой колоды без мозгов точно бешенство женского полового
1

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