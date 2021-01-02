Лолита объявила о новом замужестве

В эфире новогодней программы "Маска" звездная брюнетка сделала внезапное заявление. Оказалось, что Лолита Милявская снова стала женой.

31 декабря канал НТВ порадовал зрителем специальным выпуском шоу "Маска", в котором участвовала Лолита Милявская. Звезда спела на сцене шлягер "Журчат ручьи", облачившись в костюм подарка. Филипп Киркоров был восхищен формами светской львицы, которая заметно постройнела и преобразилась. Король российской эстрады решил, что артистку изменила новая влюбленность, но исполнительница хита "На Титанике" пресекла это неверное подозрение.

"Я вообще-то уже замужем!", – объявила поп-дива Филиппу Киркорову. Артиста шокировали слова коллеги, как и россиян, которые узнали о новом факте биографии звезды. Выходит, что 57-летняя Лолита Милявская заключила брак уже в шестой раз, но не стала раздувать из этого шумиху.

Кто именно стал новоявленным мужем теледивы, пока неизвестно. Весной 2020 года Лолита Милявская развелась с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, который моложе ее на 11 лет. После расставания с экс-возлюбленным знаменитость не горела желанием снова строить серьезные отношения, но в итоге передумала. По некоторым данным, шестым супругом звездной брюнетки стал влиятельный бизнесмен, который часто отправляется в командировки и одаривает Лолиту Милявскую дорогими презентами.