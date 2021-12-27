Мечтающая о ребенке Орлова взвыла от безысходности: Как жаль!

Недавно стало известно, что Ольга Орлова вышла замуж. Публика оказалась слегка удивлена.

Знаменитость славится своей открытостью, но о вопросах личной жизни говорить не любит. Поклонники знали, что артистка с кем-то встречается, но распространяться о деталях она отказывалась. Все изменилось в один момент. Оказалось, что она тайно вышла замуж. Об этом исполнительница сообщила сама в личном блоге.

Теперь публика знает не только имя избранника Ольги Орловой, но и то, как он выглядит. Подписчицы тут же принялись интересоваться о планах пары на будущее. Знаменитость сообщила, что пока они живут в ее доме, возлюбленный тепло отнесся к животным артистки, а она сама абсолютно счастлива.

Сейчас Орлова активно собирается в новое и крайне экстремальное путешествие и отвечает на вопросы публики. Как сообщает "Пятый канал", один из поклонников грустно заметил, что исполнительница была бы прекрасной матерью. Он подчеркнул, что, к сожалению, звезда воспитала лишь одного ребенка. "Как жаль!" – прокомментировал он.

Ольга Орлова согласилась с подписчиком. Как пишет "РИА ФАН", она печально указала, что тоже переживает по этому поводу, но, к несчастью, "не получалось". Ранее Ольга уже рассуждала на тему суррогатного материнства. Она поддерживает такое решение других женщин, но сама не решилась.

