Узнавшая о семье нового мужа Орлова призналась в ненависти

Недавно экс-ведущая "ДОМа-2"ошарашила поклонников информацией о своей тайной свадьбе. После громкого расставания с мужем еще в 2004 году Орлова решила скрыть личную жизнь от посторонних глаз. Поклонники постоянно пытались выяснить, занято ли сердце Ольги, но она все тщательно скрывала. В прошлом году появилась информация о том, что артистка в отношениях с неким бизнесменом по имени Валерий, больше о мужчине ничего не было известно.
Недавно Орлова сообщила фанатам, что вышла замуж за избранника в их вторую годовщину знакомства. Ведущая даже показала фотографии с новым мужем. Позже выяснилось, что мужчина ради нее ушел из семьи, у него есть взрослая дочь, с которой Ольга планирует наладить отношения.
В преддверии Нового года новоиспеченная жена решила рассказать о том, как снова поверила в Деда мороза. В детстве она ненавидела носить рейтузы, но однажды получила именно их на праздник. Тогда артистка поняла, что бородатого волшебника не существует.
Прошло 30 лет, Орлова снова верит в деда Мороза. По ее словам, он "исполнил ее самое большое желание" в 2019 году. Поклонники сразу поняли, что Ольга намекает на встречу с будущим мужем, которую она считает новогодним чудом.