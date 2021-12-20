"Никаких троих детей!": Новый муж свалил на Орлову взрослую дочь

Когда секретная свадьба Ольги Орловой стала достоянием общественности, в Сети поползли грязные слухи о подноготной ее супруга. Пользователи Сети выискали недостоверную информацию, якобы избранник звезды Валерий бросил семью с детьми, погнавшись вслед за звездной возлюбленной.
Народ едва не поверил, что седовласый бизнесмен закрутил роман с теледивой, когда еще был женат. Наконец, выяснились правдивые данные о прошлом мужа артистки. Ничего такого страшного в семейной жизни он не совершил.
"Нет никаких троих детей! До знакомства с Олей он много лет был один", — поведал Влад Кадони на одном из недавних ток-шоу. Эту информацию подтвердила и Ольга Орлова в своем "Инстаграм".
Выяснилось, что ведущая обзавелась одной новой родственницей — любимый муж свалил на нее взрослую дочь. Причем возраст этой особы не разглашается. Судя по всему, Ольга Орлова ничего не имеет против девушки, отзывается о ней положительно. "Умница-красавица", — выразилась о падчерице знаменитость.
Напомним, в эфире ток-шоу звезды обсудили брак телеведущей и его перспективы. В студии упомянули, что через девять месяцев после судьбоносного знакомства в жизни Ольги Орловой произошло важное событие. Коллеги выдали артистку с потрохами.