"Невыносимый": раскрыта истинная причина развода Лепса

Развод Григория Лепса не оставляет многих поклонников, все хотят знать, что же случилось в семье певца. Неутешительный ответ дал нумеролог, рассказав, что пара была обречена.

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Недавно стало известно, что распалась еще одна крепкая пара отечественного шоу-бизнеса, а именно Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой. Подробности разрыва не разглашаются, поэтому фанаты могут только гадать, что за черная кошка пробежала между экс-супругами. Это они с удовольствием делают. Так, ползли слухи, что у Лепса есть молодая любовница.

Ситуацию решил прокомментировать профессионал в теме человеческих судеб – нумеролог Клара Кузденбаева. Она популярна в светской тусовке, многие звезды обращаются к ней за советом. По ее словам, развод Лепса и Шаплыковой был очевиден.

Клара уверена, дата рождения певца говорит о том, что с ним очень тяжело ужиться в бытовом плане – его эмоции выше разума. Со временем эта проблема будет только усиливаться. "Невыносимый", – подытожила Кузденбаева.

При этом свои тараканы есть и у экс-возлюбленной артиста. По мнению нумеролога, у Анны много гордыни и амбиций. Именно поэтому она пытается доминировать в отношениях. Из-за этого мужчина не может ужиться с избранницей. Клара считает, что в таких ситуациях начинаются поиски любовниц. В свою очередь, Анна пренебрежительно относилась к мужу, будучи уверена, что он никуда от нее не денется. Кузденбаева убеждена, что такие пары могут расстаться даже через десятки лет совместной жизни.