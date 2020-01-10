Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой

Для Любови Успенской прошедший 2019 год оказался тяжелым. А вот новый 2020-й певица встречает с надеждой: она сумела помириться со старым другом и даже готова выйти за него замуж.

"Год для меня был плохим! Происходило много всего нехорошего. Я потеряла нескольких очень близких друзей, возникли проблемы со здоровьем дочери. Думаю, что 2019 год был самым тяжелым в моей жизни", – заключила Любовь Успенская.

Но все же нашлось и нечто хорошее. Певица наконец смогла помириться с поп-королем отечественного шоу-бизнеса, бывшим мужем Аллы Пугачевой, Филиппом Киркоровым. Напомним, что размолвка между давними приятелями случилась после того, как Любовь Успенская открыла в столице караоке, тем самым составив конкуренцию Филиппу, у которого имелось аналогичное заведение.

Знаменитости перестали общаться и даже отписались друг от друга в социальных сетях. Успенская искренне не понимала, почему так сильно разнервничался Киркоров, и даже в досаде заявила, что он ведет себя "как баба". Но размолвке наступил конец.



"Филипп мне подарил дорогое платье и написал: "Для меня честь – сделать подарок такой легендарной певице, как ты!". Платье действительно очень красивое – бежевое, все в камнях. Я его очень люблю: оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом", – похвасталась Любовь Успенская.

Певица сообщила, что они вновь друзья, и неожиданно объявила, что не исключена и свадьба. "А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против", – цитирует артисту "Собеседник". По всей видимости, певицу не смущает тот факт, что она пока еще официально замужем за Александром Плаксиным, отцом своей единственной наследницы Татьяны Плаксиной. Знает ли о матримониальных планах Любови Успенской Филипп Киркоров, пока не понятно.