"Умирай медленно": Жириновский приложил антипрививочницу Шукшину

Лидера ЛДПР возмутила позиция актрисы, и он решил к ней грозно обратиться.

Пока что борьба с коронавирусом в России проходит не совсем гладко. Большое количество людей продолжает заболевать ежедневно. Специалисты считают, что лучший выход – это массовая вакцинация, благодаря чему сможет выработаться коллективный иммунитет. Однако далеко не все спешат сделать себе прививку. Более того, народ с опаской относится к этому, не доверяя врачам и властям. Антиваксеры публично высказывают свое мнение в социальных сетях, призывая россиян отказаться от прививки. В их числе даже есть звезды шоу-бизнеса. Например, актриса Мария Шукшина.

Недавно по артистке катком проехался Владимир Жириновский. Политик заявил, что Шукшина поступает глупо. По его мнению, если Мария не хочет, то пусть не делает, однако она с легкостью сможет заразиться тогда. "Умирай медленно", – отрезал депутат ЛДПР. По словам Владимира, отказ от вакцинации – главная проблема России в борьбе с болезнью. Именно из-за антиваксеров страна не может выработать иммунитет.

Напомним, что активная деятельность Марии вызвала бурю негативных эмоций. Так, актриса даже рассорилась с сестрой на почве коронавируса. Также недавно ее и других звезд приглашали в красную зону, чтобы посмотреть, в каком ужасе постоянно находятся врачи и больные. Однако артисты отказались от экскурсии.