"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной

Недавно Мария Шукшина получила под дых, и не от кого-то, а от родной сестры.



О натянутых отношениях между родственницами известно не первый день, то и дело они задевают друг друга в различных интервью. Так, сестра Марии не одобряет,что та любит говорить на остросоциальные темы, критикуя политику, медицину, экономику.

Причиной нового конфликта стало то, что Шукшина примкнула к так называемым антиваксерам – людям, выступающим против прививок. Она активно рассуждает на эту тему в социальных сетях и даже собрала на своей странице в "Инстаграм" целую армию приспешников. Сестра же резко негативно относится к позиции Марии. По ее мнению, актриса не имеет права высказываться об этом. Так, в интервью Ольга посоветовала родственнице разобраться с семьей и уколола тем, что у Марии даже актерского образования нет. Она переводчик, а потому пусть не лезет в медицину.

Кстати, недавно Марию Шукшину и других антипрививочников пригласили на экскурсию в красную зону, чтобы те пересмотрели свои взгляды. Актриса отклонила предложение и заявила, что не собирается подстраиваться под позицию властей. "Мы против участия в эксперименте неисследованной вакцины", – написала звезда.

Напомним, что недопонимание между сестрами возникли еще в детстве. Так, Ольга говорила, что ей не хватало поддержки и внимания Марии. Впоследствии поводом для конфликтов стал квартирный вопрос.