Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Суббота
11 декабря
Лента новостей
11:02
"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину
10:59
"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной
10:50
"Как вам не стыдно?": представители обгоревшей Хлебниковой разразились гневной тирадой после слухов
10:09
МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине
08:11
Названы способы подзаработать перед Новым годом
06:02
День святителя Феодора Симоновского: традиции и приметы 11 декабря
04:16
"Стресс и депрессия": располневшая Аллегрова резко сдала
02:29
"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции
02:14
"Очень личное": Бородина рассказала о пластике груди
02:00
Врач вдохнул в нее жизнь: округлившуюся после долгой комы МакSим поздравляют с беременностью
23:58
К чему снится грязь
22:04
"Петь буду к лету": первое интервью вернувшейся с того света МакSим
21:44
"Мне так плохо": обгоревшая Хлебникова заговорила
21:20
Жена раскрыла подробности о психическом состоянии Байдена
21:08
Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды
20:57
Диетологи назвали самые опасные пищевые привычки
20:45
Гузеева призналась в любви к маленьким мужским достоинствам
20:29
Диетолог предупредила россиян о вреде доедания новогодних салатов
20:17
"Это будет смешно": журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства
20:08
Элджей отсудил деньги после развода
20:03
Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России
19:54
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
19:38
Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего и остался чемпионом мира по шахматам
19:27
"Это моя что ли проблема?": Самбурская ополчилась на бедных мужчин
19:03
"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
19:00
Академик РАН Кизяев погиб в ДТП в Москве при попытке помочь потерпевшим в аварии
18:50
Звезда сериала "Рассказ служанки" родила и уже показала волосатого малыша
18:44
Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики
18:31
Испанские полицейские вытащили собаку из обледенелого пруда
18:20
Вскрылась причина развода Лепса с женой
18:14
"Врачи сами не знают": Михалков свалился со страшным ковидом
18:05
Предсмертные слова Градского на "Голосе" довели россиян до слез
18:01
Вилкова и Ткаченко оказались во временной петле
17:35
"Второго тебе рожать точно не нужно": бросившую ребенка Серябкину разнесли
17:27
"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ
17:09
Развод, слухи о бесплодии и тайная свадьба: почему известный актер Носик помалкивает о семейных делах
16:52
Оказавшаяся в раю Заворотнюк сняла трусы перед камерой
16:49
Опубликованы фото с тайной свадьбы скрытной Кабаевой
16:26
"Хочется плюнуть": Кудрявцева взбесила народ дерзкой выходкой
16:15
Орбакайте не балует семью разнообразием на столе: Суп и каша
16:11
Как прошло знакомство сына Королевой с кровной сестрой-американкой
15:57
"Тайно по нему вздыхала": Киркоров выставил за дверь влюбленную Ладу Дэнс
15:56
Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина
15:48
Оскорбившийся Манукян публично плюнул в резидентов Comedy Club: Пошли вы! Дебилы!
15:46
"Я изменил тебе!": муж огорошил получившую почетный приз звезду сериала "Черная любовь"
15:40
"Да, Катюша, отличились": Семенова осрамилась перед Галкиным
15:35
"Замуж любой ценой?": Пережившей шесть выкидышей звезде "Дома-2" сделали предложение
15:20
Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
15:08
Жена Лепса подала на развод
15:04
"Трусы меняю в Новый год": неожиданное признание гламурного 49-летнего стилиста Влада Лисовца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала
Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс
"Серьезная беда": Самовлюбленный Губерниев пнул тяжелобольную Бузову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной

"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной

Недавно Мария Шукшина получила под дых, и не от кого-то, а от родной сестры.
прочитано 78 раз

О натянутых отношениях между родственницами известно не первый день, то и дело они задевают друг друга в различных интервью. Так, сестра Марии не одобряет,что та любит говорить на остросоциальные темы, критикуя политику, медицину, экономику.

ПО ТЕМЕ

"Почему же она еще не на нарах?": Садальский вцепился в антипрививочницу Шукшину

"Герой": психолог объяснил феномен Шукшиной после слов о вакцинации

Манипуляция и гнев: священник объяснил странное поведение Шукшиной

 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Причиной нового конфликта стало то, что Шукшина примкнула к так называемым антиваксерам – людям, выступающим против прививок. Она активно рассуждает на эту тему в социальных сетях и даже собрала на своей странице в "Инстаграм" целую армию приспешников. Сестра же резко негативно относится к позиции Марии. По ее мнению, актриса не имеет права высказываться об этом. Так, в интервью Ольга посоветовала родственнице разобраться с семьей и уколола тем, что у Марии даже актерского образования нет. Она переводчик, а потому пусть не лезет в медицину.

Кстати, недавно Марию Шукшину и других антипрививочников пригласили на экскурсию в красную зону, чтобы те пересмотрели свои взгляды. Актриса отклонила предложение и заявила, что не собирается подстраиваться под позицию властей. "Мы против участия в эксперименте неисследованной вакцины", – написала звезда.

Напомним, что недопонимание между сестрами возникли еще в детстве. Так, Ольга говорила, что ей не хватало поддержки и внимания Марии. Впоследствии поводом для конфликтов стал квартирный вопрос.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Мария Шукшина. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 10:59 Источник: "Blitz plus" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину

Артистка не постеснялась

Шоу-бизнес

"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции

Певец о состоянии
Шоу-бизнес

"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ

Артисты снова близки

Шоу-бизнес

Разгуливает в стрингах, выходит за афериста и хранит интимные фото Шаляпина: как живет 66-летняя Копенкина

Экс-жена Шаляпина продолжает удивлять общественность

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса

Спорт

"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина

Регионы

В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+