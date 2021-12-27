"Родитель может полностью управлять ребенком": зачем соцсети 11-месячной внучке Валерии

Блогер Анна Мерклулова объяснила, почему 11-месячная внучка Валерии может лишиться аккаунта в "Инстаграме".

Недавно подписчики увидели, что внучке Валерии завели аккаунт в "Инстаграме". Напомним, что девочке еще нет и года. Многие пришли в шок от того, что родители делятся снимками малышки, пока та еще не может возразить им. Но нашлись и те, кто пришел в восторг от этой идеи.

"Во-первых, сейчас в "Инстаграме" есть новые правила и там должен быть обязательно взрослый представитель. Если бот отследит, что это детские фотографии и только детские фотографии будут в аккаунте, его забанят. Его снесут, его в принципе не будет, потому что должен быть взрослый на фотографиях. Мое личное мнение к этому абсолютно спокойное, потому что я не вдаюсь в эти предрассудки, что ребенка нельзя показывать до года, нельзя фотографировать, нельзя вторгаться в его жизнь. Абсолютно можно. До 12 лет родитель может полностью управлять ребенком. Это мое мнение. Детеныш находится под крылом мамы. Все, что мама делает, все это правильно", – высказалась Анна Мерклулова.

Все же большая часть аудитории певицы пришла в недоумение. Не все понимают, зачем родители создают своим детям "Инстаграм". Известно, что многие это делают для заработка.

"Вопрос в другом – для чего это делают? Если это делают для монетизации – это один вопрос. Если это делают, чтобы показать миру, какой у тебя красивый ребенок, – да почему бы нет? В мире много красоты, вселенная изобильна. Если ребенок реально красивый – да пожалуйста", – говорит блогер.



Анна Мерклулова не смогла сдержаться и не ответить на вопрос про заработок на своих детях. Все россияне абсолютно по-разному к этому относятся, но поддерживают такой подход не все.

"Да, это абсолютно нормально, я считаю, родители имеют полное право монетизиовать своих детей с рождения, это их воля. Никаких психологических проблем не может быть, сейчас 99% людей живет публично. Детей нужно приучать к публичности с детства", – подытожила девушка.