Сердечно-сосудистая система и печень: Что творится с Пригожиным после резкого похудения

Диетолог Дарья Русакова рассказала о возможных побочных эффектах Иосифа Пригожина после быстрого похудения.

Иосиф Пригожин страдал от ожирения. Когда-то музыкальный продюсер весил больше 100 килограммов. Конечно, ему было тяжело в таком весе, но он не мог найти мотивацию, чтобы похудеть и наконец-то привести себя в форму.

Все изменилось не так давно, когда вместе с другом супруг Валерии поспорил на миллион рублей, что до Нового года избавится от 20 килограммов. Муж певицы тут же занялся собой, поменял рацион питания и принялся за дело. Единственное, он не подумал, к чему может привести такая спешка.

"Резкое снижение веса – это большая нагрузка на организм. Безопасная скорость снижения веса не должна превышать 10-15% в месяц от исходной массы тела. Резкое снижение веса может привести к истощению мышечной массы, а значит, снижению обмена веществ, поэтому резкое снижение веса повышает риски развития срывов и рецидива ожирения", – не дала утешительных прогнозов Дарья Русакова.

Диетолог также уточнил, что такие проблемы могут коснуться далеко не каждого. Все люди по-разному реагируют на изменения в организме. Совсем не факт, что Иосиф Пригожин столкнется с недомоганием или ему понадобится поход в больницу, чтобы проверить внутренние органы.

"Однако все индивидуально и зависит от состояния сердечно-сосудистой системы и печени", – подытожил эксперт.

