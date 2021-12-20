Оголившую грудь Валерию разнесли в пух и прах

Звезды часто пытаются удивить своих поклонников не только творческими решениями, но и необычными образами. Так, Валерия появилась на публике в весьма смелом платье. Некоторые поклонники остались в восторге от образа своего кумира, а кому-то он пришелся не по душе.
"Не самый удачный образ певицы Валерии. Платье мне нравится, отличный вечерний вариант, но такие фасоны предполагают либо полноценный шлейф, либо длину в пол. Здесь же есть ощущение, что даже с наличием каблука, платье Валерии не по росту. Туфлями я тоже не довольна. Они режут ногу и совсем не подходят к платью", – честно высказалась Анастасия Стар.
Стилист нашел множество плюсов и минусов во внешности исполнительницы. Например, Анастасию не смутило декольте блондинки, но сильно не понравился ремень.