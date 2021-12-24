Молодой мускулистый красавец утешил жену Лепса накануне развода

Если недавно народ судачил о том, что певец мог променять Анну Шаплыкову на другую женщину, то теперь родилась еще одна версия разлада в звездной семье.
По имеющейся информации, супруга музыканта еще до развода сблизилась с другом семьи — молодым красавцем Дмитрием Савчуком. Мужчина подрабатывает моделью. В СМИ появились домыслы, что якобы с ним Анну Шаплыкову познакомила светская львица Ольга Сыроватская.
В свою очередь блогер Антон Суворкин сообщил, что жену 59-летнего Григория Лепса начали видеть в компании молодого друга. Дело в том, что перед разводом Анна Шаплыкова улетала в отпуск на Мальдивы, но мало кто знал о том, что в то же самое время там отдыхал ее приятель, с которым женщине приписывают роман.
Однако вполне возможно, что молодой красавец просто оказал жене Григория Лепса дружескую поддержку, а вовсе не пытался ее соблазнить. Сама Анна Шаплыкова отказалась давать комментарии на эту тему. Она прекратила выходить на связь после того, как получила на руки документы о разводе со знаменитостью.
Отметим, что Григорий Лепс сейчас восстанавливается после расставания с супругой в Италии. Ранее стало известно, что артист отправился за рубеж отмечать день рождения дочери от первого брака.