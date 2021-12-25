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Шоу-бизнес
"Берегите себя": Лепс напугал россиян странным поведением после развода

"Берегите себя": Лепс напугал россиян странным поведением после развода

Известие о разводе Григория Лепса грянуло как гром среди ясного неба. Поклонники переживают за звезду. Вид музыканта и неоднозначные новости о его состоянии вызывают у публики массу вопросов.
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Народ встревожили и снимки певца в "Инстаграм". Артист опубликовал в своем микроблоге серию фото на фоне картин, дополнив пост непонятной надписью: "А что, если бы тогда?".

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 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Судя по всему, Григорий Лепс пребывает в очень подавленном состоянии. Подписчики не поняли, о чем именно и кого спрашивает в своей публикации знаменитость. Они принялись утешать исполнителя в комментариях: "Держитесь", "Берегите себя". Многие заметили, что певец сильно сдал за последнее время – он очень похудел о осунулся.

Нашлись и те, кто решил поднять настроение Григорию Лепсу шутками. Они предостерегли звезду от безумств, которые вероятны из-за душевных терзаний. Некоторые привели в пример рэпера Джигана, который в 2020 году пустился во все тяжкие после желания Оксаны Самойловой подать на развод с ним. Один из фолловеров призвал артиста не сбривать брови, как его коллега.

Напомним, 20 декабря Григорий Лепс официально стал холостяком. О причинах развода с Анной Шаплыковой музыкант не рассказывает. Вместе супруги прожили более 20 лет.

Как писали "Дни.ру", ранее в СМИ появились слухи о том, что избранница певца закрутила роман с молодым красавцем, который является другом их семьи. Сама женщина не стала комментировать эти домыслы. Но журналисты обратили внимание на то, что Анна Шаплыкова отдыхала на Мальдивах в то же время, когда и ее приятель.

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Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 16:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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