"Я пытался": Кузьмин тайком приударил за 15-летней Орбакайте

Нынешняя Кристина Орбакайте — это светская львица с багажом талантов и сценических достижений. Но будучи совсем молодой девушкой, она была всего лишь симпатичной дочерью Примадонны. Тем не менее знатная наследница вызывала повышенный интерес у парней, которым впору было искать невесту.
Александр Кузьмин, брат легендарного певца, рассказал об отношениях с Кристиной Орбакайте, которые завязались в 80-е годы. Характер отношений был дружеским, но мужчина надеялся на большее, ведь девушка была привлекательной.
15-летняя Кристина Орбакайте и 25-летний Александр Кузьмин проводили много времени наедине, когда их звездные родственники отлучались по работе. Общение завязалось на почве музыки Duran Duran и обсуждения кино. В этом их никто не ограничивал. "Делали все, что хотели", — объяснил брат артиста.
До сих пор Александр Кузьмин с трепетом вспоминает былые времена и разглядывает совместное фото с дочерью Примадонны. "Я пытался ухаживать за Кристиной в молодости, но она выбрала другого", — признался мужчина.
Владимир Пресняков-младший оказался проворнее и ловко закрутил роман с юной красоткой. Кристина Орбакайте прожила с ним вместе 10 лет, оба переживали разрыв болезненно. В браке у артистов родился сын Никита.