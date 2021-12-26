"Страшная невозможно": измученная болезнью и порчей Гузеева показала настоящее лицо

Телеведущая Лариса Гузеева в тяжелой форме перенесла ковид. Знаменитость больше месяца провела в больнице. Теперь звезда страдает от последствий перенесенного недуга.
Гузеева жалуется на одышку и слабость. Теледива жутко отекает и стала забывчивой. В госпитале звезду экрана лечили гормонами, поэтому она сильно поправилась.
Лариса Гузеева делает все возможное, чтобы прийти в форму и поправить здоровье. Недавно звезда Первого канала посетила центр детокса и косметологическую клинику.
Ведущая признается, что улучшений, несмотря на все старания, не чувствует. Измученная недомоганием Гузеева думает о том, что ее сглазили. Порчу, считает знаменитость, могли навести завистники и враги.
В свободное от съемок время Лариса Гузеева отдыхает дома. От тяжких дум и тревоги звезда спасается рукоделием. Кроме того, знаменитость занялась украшением апартаментов к новогодним праздникам.
В "Сторис" личного микроблога Гузеева показала настоящее лицо – без укладки и макияжа. Знаменитость понимает, что сейчас выглядит не лучшим образом. Скрывать реальное положение дел от поклонников она не хочет. На опубликованных кадрах теледива продемонстрировала уставшее бледное лицо с глубокими носогубными складками.
"Страшная невозможно", – откровенно говорит о себе теледива.