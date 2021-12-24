Не считайте чужие деньги: Сраженная порчей Гузеева плюнула в дотошный народ

Недавно Лариса Гузеева поделилась с фанатами мыслями о своем здоровье. Ведущая призналась, что связывает свои болезни с порчей. Ей показалось, что череда неудач и тяжелая форма коронавируса происходят неслучайно. Гузеева так увлеклась теорией со сглазом, что даже попросила подписчиков рассказать свой опыт столкновения с негативной энергией.
Теперь Гузеева заговорила о счастье. В преддверии Нового года Лариса Андреевна поблагодарила поклонников за любовь и признание. Однако острая на язык артистка не смогла не добавить немного нравоучений. Гузеева буквально плюнула в любопытный и дотошный народ, призывая не лезть в чужие дела. "Не считайте чужие года, морщины, килограммы и деньги (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала ведущая.
Ранее астролог прокомментировал рассуждения Гузеевой о порче. Анна Гехман просканировала ауру артистки и сказала, что негативное воздействие действительно есть. Специалист даже уточнила, что сглаз идет от ровесницы Ларисы Андреевны с черными волосами. Гехман посоветовала ведущей защитить свою энергетику амулетами.