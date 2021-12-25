Резко постаревшей Кадышевой вынесли вердикт: Не поможет даже пластика

Недавно появившаяся на публике Надежда Кадышева шокировала народ своим видом. Поклонники и журналисты сошлись во мнении, что 62-летняя певица выглядит намного страше своего возраста.

Пластический хирург Мадина Байрамукова полагает, что на данный момент звезду не спасет даже пластика. По мнению эксперта, у нее слишком серьезные проблемы с кожей. Поэтому перед тем, как ложиться пон нож хирурга, артистке необходимо сделать множество других манипуляций с лицом, подготавливающих кожу к более серьезным вмешательствам.

По словам врача, Надежде Кадышевой надо начать с аппаратной косметологии. В первую очередь хирург посоветовала знаменитости сделать микроигольчатый RF-лифтинг, дабы уплотнить кожу и убрать мелкие морщины.

Медик объяснила, что, если сразу прибегнуть к пластической операции, то у вокалистки будет "эффект натянутой на барабан старой рогожки". Лишь после окончания курса аппаратных процедур следует обращаться к хирургам, уверена Мадина Байрамукова. Также она порекомендовала исполнительнице сделать блефаропластику.

Напомним, минувшим летом в Сети поползли слухи о тревожном состоянии Надежды Кадышевой. Поклонники заметили, что певица появляется на публике уставшей и изможденной. Более того, некоторое время артистка и вовсе отказывалась от выступлений.

Отметим, что Надежда Кадышева уверяла, что никогда не делала пластические операции. Однако врач Владимир Плахотин убежден в обратном.

