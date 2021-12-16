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Шоу-бизнес
"Муж любуется на меня каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты

"Муж любуется на меня каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты

Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо" суперхитом всех времен и народов "Течет ручей" поздравили Кремлевский дворец с 60-летием открытия. Сама певица родилась, когда это здание только начали строить – ей 62 года. Но выглядит она гораздо моложе. Певица сменила имидж и резко похорошела.
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"Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто, – рассказывает певица про свой сногсшибательный новый облик. – Александр Григорьевич (Костюк, муж – Прим. ред.) любуется на меня каждый день, с утра до вечера! Говорит: "Какая ты у меня хорошая!"

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Конечно, такая шикарная, роскошная, яркая женщина – мечта любого поэта. Как известно, песни в псевдонародном стиле для Кадышевой пишет ей муж. И его можно понять. Смотришь на такую красоту, и сразу рождаются строчки: "За мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей".

Фото: Дни.ру

Объяснила певица и то, что ее сподвигло на радикальную смену имиджа: "Новое время, новые эмоции, и вообще у меня в жизни очень много нового".

Фото: Дни.ру

Надежда Кадышева выглядит потрясающе. "Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть", – как говорила чеховская Аркадина. Но специально ничего для этого не делает, искусственно себя не омолаживает, а благодарит Бога за хорошие гены. "Очень много хожу пешком, делаю зарядку, вот и все", – призналась она.

При этом даже к модным среди звезд уколам красоты не прибегает – у нее все "а-ля натюрель", выражаясь словами из "Мастера и Маргариты". "Я это все не люблю!" – клянется она. Впрочем, ей и не надо.

Фото: Дни.ру

А вот что певица обожает, так это сама себе шить одежду, которая выделяет ее среди всех представителей шоу-бизнеса. "У росла в семье, где было пять девочек, и мама очень хорошо шила, – призналась звезда. – Я это унаследовала – люблю шить, вязать, очень обожаю все, что касается творчества. Мне говорят, что у меня хороший вкус!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Дни.ру
Автор: 16 декабря 2021, 09:55 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость924683
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Издеваетесь!
Все, что вижу на фото - это старый пожеванный и смятый сапог.
Натюрель - да, но этот натюрель выглядит не менее чем лет на 88 с хвостиком
1

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