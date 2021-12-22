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Шоу-бизнес
"*** в каком состоянии": Список возможных операций сморщенной Кадышевой поверг в шок

"*** в каком состоянии": Список возможных операций сморщенной Кадышевой поверг в шок

Надежда Кадышева, как и многие звезды, уверяет, что никогда не делала пластические операции. Однако врач Владимир Плахотин убежден в обратном.
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Недавно россияне впали в ступор от видео с Надеждой Кадышевой, которое попало в Сеть. Многим показалось, что она стала выглядеть хуже. Некоторые даже обвинили ее в том, что она легла под нож, чтобы попробовать исправить ситуацию. Неизвестно, действительно ли она обращалась к врачам или это просто слухи.

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"По поводу Кадышевой Надежды, нашей красотки, внимательно посмотрел ее видео... Могу однозначно сказать, что ей делали подтяжку, потому что у нее отсутствуют брыли, и подтянут овал лица. Операцию она делала давно, лет пять назад. Второе, у нее подколоты губы, потому что когда она говорит, у нее линия рта не ломается. А она должна ломаться в ее возрасте, потому что она вся уже подморщенная. 100% ей сделали губы. Ей сделали скулы, потому что у нее нет слезных борозд, а они должны быть. Она подкалывала гель в область скул", – дал честный ответ Владимир Плахотин.

Пластический хирург не согласен с самой артисткой, которая говорит, что никогда ничего в себе не меняла. "Подтяжку нижней трети она делала, гель в губы и гель в скулы", – выносит приговор эксперт.

Плахотин также не смог пройти мимо блондинки и не дать несколько советов по поводу ее внешности. Он считает, что ей нужно сделать сразу несколько процедур, благодаря которым звезда сможет выглядеть моложе.

"Я бы ей очень рекомендовал сделать блефаропластику нижних век, поскольку они у нее просто *** в каком состоянии. Ей надо, конечно, сделать лифтинг бровей, потому что очень сильно упали брови. Или, как минимум, подколоть ботокс. Может, она и пользуется. Но на видео, следов ботокса какие-то крохи остались", – подытожил он.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 21:42 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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