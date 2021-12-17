Народ оплевал Кадышеву после шокирующего появления на публике

Надежда Кадышева сменила имидж.

Артистка рассказала, что ее внешним переменам поспособствовали внутренние. Она счастлива, а муж любуется ею каждый день. Кадышева рассказала, что именно она вдохновляет супруга на написание новых хитов. Как известно, песни для артистки сочиняет ее избранник.

Надежда Никитична крайне довольна своим новым образом, на который ее вдохновили обновления в жизни. А вот в Сети с артисткой не согласны. Внешний вид 62-летней артистки поверг народ в шок. Комментаторы буквально оплевали артистку после очередного появления на публике.

"Молодая была уже не молода! Если отлепить приклеенные ресницы и снять парик – так все 80 лет! ни грамма вкуса, все аляповатое (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Старая бабулька с наклеенными ресницами. Ужас", "Мне столько же лет, я не артистка, выгляжу лет на 15 моложе", "У Кадышевой , видимо, в доме нет зеркал", "Что с ее лицом? Так выглядеть в 62 года это просто ужасно", "Старая бабка, вся сморщенная с наращенными ресницами. Противно смотреть", "На фото она выглядит просто кошмарно. Одета всегда тоже всегда аляповато", "Теперь-то точно выглядит на все СТО!", – возмутились комментаторы.