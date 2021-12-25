"Стараюсь не чесать там": созревший Милохин похвастался зарослями в интимной зоне

Половое созревание – процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода – у мальчиков заканчивается примерно к 20 годам.
Врачи говорят, что вскоре после начала роста половых органов, на теле появляются лобковые волосы – сначала у основания полового члена, потом распространяются на бедра и лобок до пупка. Далее начинается рост волос в подмышечных областях, около заднего прохода, вокруг сосков. Причем последовательность и скорость роста волос подвержены индивидуальным различиям. В течение жизни на теле волосы продолжают расти и становятся гуще на ногах, груди, животе.
У Дани Милохина свидетельствующий о половой зрелости пушок стал появляться довольно поздно. И волосы в интимной зоне вокруг сосков появились только что. "У меня сейчас волосы начали немного на груди расти, – признался Даня. – Там немного, и я стараюсь их не трогать, не чесать. У меня это началось только в 20 лет".
При этом о том, начал ли он активную половую жизнь, Милохин, к сожалению, не рассказал. Хотя еще летом признавался: "Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина".